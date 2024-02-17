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  • Writer's pictureШтейнберг Леонид
    • Feb 17
    • 3 min read

Как строится сослагательное наклонение в Иврите I



Здравствуйте, дорогие подписчики!

Как построить сослагательно наклонение? Как сказать на иврите «если бы да кабы»? На определённом этапе изучения языка этот вопрос непременно возникает у любого ученика. Пришло время разобраться с этим.

 

Размышляя над рассказом о сослагательном наклонении, я понял, что по данной теме мне особо нечего объяснять. Нам надо просто запомнить несколько формул. Почему оно работает именно так, ответа нет, так же как нет ответа на вопрос, почему в русском мы говорим именно «если бы», а не как-то иначе. Поэтому в данной статье будет минимум объяснений и много примеров.

 

Ну что, поехали? Раз в нашу формулу включено слово «если», давайте начнём с него.

 

Если – אִם – и́м

 

Не спутайте его с предлогом «с» – עִם – и́м, идентичным в современном языке по произношению, но пишущимся через букву аин(ע).

 

«Если» – это союз, выражающий потенциально возможное условие. И, наверное, чаще всего мы пользуемся им, говоря о будущем.

 

אִם יִהְיֶה לִי כּוֹחַ אָבוֹא לַעֲזוֹר לְךָ

им иh'е́ ли ко́ах аво́ ляязо́р леха́

Если у меня будут силы, я приду помочь тебе

 

אָבוֹא אֵלֶיךָ מָחָר אִם תַּזְמִין אוֹתִי

аво́ эле́йха маха́р им тазми́н оти́

Я приду к тебе завтра, если ты пригласишь меня

 

אִם יִישָּׁאֵר לִי זְמַן אַסְבִּיר גַּם אֶת הַנּוֹשֵׂא הַזֶּה

им йишаэ́р ли зма́н асби́р га́м эт hа-носэ́ hа-зэ́

Если у меня останется время, я объясню и эту тему

 

אִם הַיּוֹם מֶזֶג אֲווִיר יִהְיֶה טוֹב, נֵלֵךְ לְקוֹלְנוֹעַ

им hа-йо́м мэ́зэг ави́р йиhйе́ то́в, нэле́х ле-кольно́а

Если сегодня будет хорошая погода, мы пойдём в кино

 

Но разговор о будущем совсем не обязателен. «Если» может выражать и просто какое-то условие.

 

אַתָּה בֶּטַח עָשִׁיר מְאוֹד אִם אַתָּה קוֹנֶה דְּבָרִים יְקָרִים כָּאֵלֶּה

ата́ бэ́тах аши́р мэо́д им ата́ конэ́ двари́м йекари́м каэ́ле

Ты, наверное, очень богат, если покупаешь такие дорогие вещи

 

אִם אַתָּה רוֹאֶה שֶׁהַרִצְפָּה מְלוּכְלֶכֶת, לָמָּה לֹא לִשְׁטוֹף אוֹתָהּ?

им ата́ роэ́ шэ-hа-рицпа́ мэлюхлэ́хэт ля́ма лё лишто́ф ота́?

Почему бы не помыть пол, если ты видишь, что он грязный?

 

Хорошо. С союзом «если» разобрались. Теперь давайте посмотрим, что нам делать с частицей «бы», участвующей в различных выражениях гипотетичности и предположительной возможности. Простыми словами – это предложения типа «я/ты/она/они бы хотел/хотела/хотели что-то сделать». Формула для выражения таких форм в иврите выглядит следующим образом:

 

(Глагол «быть» в прошедшем времени в соответствующей форме)

+

(Глагол в настоящем времени в соответствующей форме)

 

Я бы хотел поговорить с тобой (м.р./ж.р.)

הָיִיתִי רוֹצֶה לְדַבֵּר אִתְּךָ\ אִתָּךְ

hайи́ти роцэ́ ледабэ́р итха́/ита́х

 

Очень важно! В русской конструкции глагол стоит в прошедшем времени (хотел), тогда как в ивритской – в настоящем (роцэ́ - רוֹצֶה).

 

Она бы помогла тебе, но она больна

הִיא הָייְתָה עוֹזֶרֶת לְךָ אֲבָל הִיא חוֹלָה

hи́ hайта́ озэ́рэт леха́ ава́ль hи холя́

 

Мы бы хотели обратиться к врачу

הָיִינוּ רוֹצִים לִפְנוֹת לָרוֹפֵא

hайи́ну роци́м лифно́т ле-рофэ́

 

Я бы заказала бокал вина, но я за рулём

הָיִיתִי מַזְמִינָה כּוֹס יַיִן אֲבָל אֲנִי נוֹהֶגֶת

hайи́ти мазмина́ ко́с я́ин ава́ль ани́ ноhэ́гэт

 

Можно и с отрицательно частицей «не» (לֹא).

 

Ты бы всё равно не пришёл

מִמֵילָא לֹא הָיִיתָ בָּא\ מַגִּיעַ

ми-мэ́ля лё hайи́та ба́/маги́а

 

Экзамен был очень тяжелым. Они бы в жизни его не сдали

הַמִּבְחָן הָיָה קָשֶׁה מְאוֹד. הֵם בַּחַיִּים לֹא הָיוּ עוֹבְרִים אוֹתוֹ

hа-мивха́н hая́ кашэ́ мэо́д. hэ́м ба-хаи́м лё хаю́ оври́м ото́

 

А вот кое-что потяжелее. Два «бы» в одном предложении.

 

Я бы посоветовала тебе, но ты бы всё равно не послушала

הָיִיתִי מְייַעֶצֶת לָךְ, אֲבָל בְּכָל מִקְרֶה לֹא הָיִיתָ מַקְשִׁיבָה לִי

hайи́ти мэяэ́цэт ля́х, ава́ль бэ-хо́ль микрэ́ лё hайи́т макшива́ ли́

  

В общем, мне кажется, вы уловили главную идею. В следующий раз рассмотрим, как соединяется союз «если» с частицей «бы».

 

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