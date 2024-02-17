Как строится сослагательное наклонение в Иврите I

Здравствуйте, дорогие подписчики!
Как построить сослагательно наклонение? Как сказать на иврите «если бы да кабы»? На определённом этапе изучения языка этот вопрос непременно возникает у любого ученика. Пришло время разобраться с этим.
Размышляя над рассказом о сослагательном наклонении, я понял, что по данной теме мне особо нечего объяснять. Нам надо просто запомнить несколько формул. Почему оно работает именно так, ответа нет, так же как нет ответа на вопрос, почему в русском мы говорим именно «если бы», а не как-то иначе. Поэтому в данной статье будет минимум объяснений и много примеров.
Ну что, поехали? Раз в нашу формулу включено слово «если», давайте начнём с него.
Если – אִם – и́м
Не спутайте его с предлогом «с» – עִם – и́м, идентичным в современном языке по произношению, но пишущимся через букву аин(ע).
«Если» – это союз, выражающий потенциально возможное условие. И, наверное, чаще всего мы пользуемся им, говоря о будущем.
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אִם יִהְיֶה לִי כּוֹחַ אָבוֹא לַעֲזוֹר לְךָ
им иh'е́ ли ко́ах аво́ ляязо́р леха́
Если у меня будут силы, я приду помочь тебе
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אָבוֹא אֵלֶיךָ מָחָר אִם תַּזְמִין אוֹתִי
аво́ эле́йха маха́р им тазми́н оти́
Я приду к тебе завтра, если ты пригласишь меня
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אִם יִישָּׁאֵר לִי זְמַן אַסְבִּיר גַּם אֶת הַנּוֹשֵׂא הַזֶּה
им йишаэ́р ли зма́н асби́р га́м эт hа-носэ́ hа-зэ́
Если у меня останется время, я объясню и эту тему
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אִם הַיּוֹם מֶזֶג אֲווִיר יִהְיֶה טוֹב, נֵלֵךְ לְקוֹלְנוֹעַ
им hа-йо́м мэ́зэг ави́р йиhйе́ то́в, нэле́х ле-кольно́а
Если сегодня будет хорошая погода, мы пойдём в кино
Но разговор о будущем совсем не обязателен. «Если» может выражать и просто какое-то условие.
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אַתָּה בֶּטַח עָשִׁיר מְאוֹד אִם אַתָּה קוֹנֶה דְּבָרִים יְקָרִים כָּאֵלֶּה
ата́ бэ́тах аши́р мэо́д им ата́ конэ́ двари́м йекари́м каэ́ле
Ты, наверное, очень богат, если покупаешь такие дорогие вещи
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אִם אַתָּה רוֹאֶה שֶׁהַרִצְפָּה מְלוּכְלֶכֶת, לָמָּה לֹא לִשְׁטוֹף אוֹתָהּ?
им ата́ роэ́ шэ-hа-рицпа́ мэлюхлэ́хэт ля́ма лё лишто́ф ота́?
Почему бы не помыть пол, если ты видишь, что он грязный?
Хорошо. С союзом «если» разобрались. Теперь давайте посмотрим, что нам делать с частицей «бы», участвующей в различных выражениях гипотетичности и предположительной возможности. Простыми словами – это предложения типа «я/ты/она/они бы хотел/хотела/хотели что-то сделать». Формула для выражения таких форм в иврите выглядит следующим образом:
(Глагол «быть» в прошедшем времени в соответствующей форме)
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(Глагол в настоящем времени в соответствующей форме)
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Я бы хотел поговорить с тобой (м.р./ж.р.)
הָיִיתִי רוֹצֶה לְדַבֵּר אִתְּךָ\ אִתָּךְ
hайи́ти роцэ́ ледабэ́р итха́/ита́х
Очень важно! В русской конструкции глагол стоит в прошедшем времени (хотел), тогда как в ивритской – в настоящем (роцэ́ - רוֹצֶה).
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Она бы помогла тебе, но она больна
הִיא הָייְתָה עוֹזֶרֶת לְךָ אֲבָל הִיא חוֹלָה
hи́ hайта́ озэ́рэт леха́ ава́ль hи холя́
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Мы бы хотели обратиться к врачу
הָיִינוּ רוֹצִים לִפְנוֹת לָרוֹפֵא
hайи́ну роци́м лифно́т ле-рофэ́
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Я бы заказала бокал вина, но я за рулём
הָיִיתִי מַזְמִינָה כּוֹס יַיִן אֲבָל אֲנִי נוֹהֶגֶת
hайи́ти мазмина́ ко́с я́ин ава́ль ани́ ноhэ́гэт
Можно и с отрицательно частицей «не» (לֹא).
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Ты бы всё равно не пришёл
מִמֵילָא לֹא הָיִיתָ בָּא\ מַגִּיעַ
ми-мэ́ля лё hайи́та ба́/маги́а
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Экзамен был очень тяжелым. Они бы в жизни его не сдали
הַמִּבְחָן הָיָה קָשֶׁה מְאוֹד. הֵם בַּחַיִּים לֹא הָיוּ עוֹבְרִים אוֹתוֹ
hа-мивха́н hая́ кашэ́ мэо́д. hэ́м ба-хаи́м лё хаю́ оври́м ото́
А вот кое-что потяжелее. Два «бы» в одном предложении.
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Я бы посоветовала тебе, но ты бы всё равно не послушала
הָיִיתִי מְייַעֶצֶת לָךְ, אֲבָל בְּכָל מִקְרֶה לֹא הָיִיתָ מַקְשִׁיבָה לִי
hайи́ти мэяэ́цэт ля́х, ава́ль бэ-хо́ль микрэ́ лё hайи́т макшива́ ли́
В общем, мне кажется, вы уловили главную идею. В следующий раз рассмотрим, как соединяется союз «если» с частицей «бы».
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